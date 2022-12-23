Видео короткой программы Камилы Валиевой на чемпионате России, где она сделала «бабочку» на тройном акселе

заняла четвертое место в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

В прокате фигуристка допустила ошибку при попытке исполнить тройной аксель – элемент не был засчитан. Судьи оценили выступление в 76,61 балла.

Смотрите короткую программу Валиевой из эфира Первого канала: