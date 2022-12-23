Видео короткой программы Камилы Валиевой на чемпионате России, где она сделала «бабочку» на тройном акселе
Камила Валиева заняла четвертое место в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
В прокате фигуристка допустила ошибку при попытке исполнить тройной аксель – элемент не был засчитан. Судьи оценили выступление в 76,61 балла.
Смотрите короткую программу Валиевой из эфира Первого канала:
Все эти глупые изменения от этого - бан людей не за что, предвзятая модерация комментов, неудобный, новый дизайн комментов.
Или это другое?
Камила сегодня была единственной женщиной нормального роста. Давайте посмотрим, что делает Акатева, когда она проходит период полового созревания.
Столько всего пережила Камила, и все равно борется, настоящий она боец. Желаю ей успешного выступления завтра!