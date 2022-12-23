Видео короткой программы Камилы Валиевой на чемпионате России, где она сделала «бабочку» на тройном акселе

Теги сборная России Первый канал чемпионат России видео женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева заняла четвертое место в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. 

В прокате фигуристка допустила ошибку при попытке исполнить тройной аксель – элемент не был засчитан. Судьи оценили выступление в 76,61 балла. 

Смотрите короткую программу Валиевой из эфира Первого канала:

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26 комментариев

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poprlp
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Ответ Sat397
Спортс деградируют, раньше спортсом владели бизнесмены, которые боролись за популярность сайта, просматриваемость, а сейчас им владеют гос структуры. Гос управленцы никогда не бывают эффективными, у них задача угождать начальству сверху, но никак не развивать проект, чтобы он нравился людям и на этом зарабатывать свой хлеб. Все эти глупые изменения от этого - бан людей не за что, предвзятая модерация комментов, неудобный, новый дизайн комментов.
Комменты - влияние госструктур? Насмешили))))
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Sat397
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Спортс деградируют, раньше спортсом владели бизнесмены, которые боролись за популярность сайта, просматриваемость, а сейчас им владеют гос структуры. Гос управленцы никогда не бывают эффективными, у них задача угождать начальству сверху, но никак не развивать проект, чтобы он нравился людям и на этом зарабатывать свой хлеб.
Все эти глупые изменения от этого - бан людей не за что, предвзятая модерация комментов, неудобный, новый дизайн комментов.
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Lapo Elkann
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Ответ tanya_1111
Может мне кажется, но Камила то вроде похудела, то вроде поправилась, каждое новое соревнование и Камилла разная. Может сейчас еще и фигура у неё меняется.
Она в пубертате, прибавила в весе и тело изменилось . Но удивительно, то что , сохранила уровень. На других в пубертате невозможно было смотреть. а она хороша.
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Milorada K
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Ответ Наталья Грабовская
Потому и "не в ногах" - даже неспециалист скажет, что нужна "сушка" тела, тогда и прыжки будет легче прыгать и былая лёгкость скольжения вернётся.
Какая ей сейчас сушка в таком пубертате? Зачем? Международных стартов все равно нет. Устаканятся гормоны, тогда подсушится, если вообще продолжит соревноваться. Все проходили через это. Сейчас сушиться- здоровье гробить только.
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Vanilopa
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Не больно спортсменам при заходе на прыжок бить зубцом лед ?
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Тайга86
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Ответ smitteni
Мне понравилось, как Камила откатала. За аксель она недополучила 11 баллов. Так бы обогнала Акатьеву.
Акатьева была лучше, даже если бы Камила прыгнула триксель. Но обогнала бы конечно...
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smitteni
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Мне понравилось, как Камила откатала. За аксель она недополучила 11 баллов. Так бы обогнала Акатьеву.
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Тайга86
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Ответ Ir_rish
Спорц надизайнил к праздникам. Специально голосовалку переместили сверху вниз, чтобы было, мягко говоря- неочевидно, какому сообщению ставишь плюс или минус?
Да вроде все понятно, но оооочень непривычно, думаю особенно тем, кто здесь уже давно. Просто раздражает пока, прям так хорошо) Но за некоторое время думаю народ осилит, тем более, как говорят новшество-носители - никто ничего менять уже не будет, только дорабатывать.
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Зиля Бадриева
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Что то с сайтом, не вижу комменты. Или это на Ками такой гадж сделали?
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Ir_rish
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Ответ tanya_1111
Может мне кажется, но Камила то вроде похудела, то вроде поправилась, каждое новое соревнование и Камилла разная. Может сейчас еще и фигура у неё меняется.
Вы хотя бы имя спортсменки удосужились правильно написать.
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Ir_rish
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Спорц надизайнил к праздникам. Специально голосовалку переместили сверху вниз, чтобы было, мягко говоря- неочевидно, какому сообщению ставишь плюс или минус?
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Дружба11
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Камюш, раз Лиза тебя опекает и ты Хороший Чел мы сторонники Лизика НИКОГДА не обидим тебя,а поддержим!Держись и с Днем Рождением Мамочки!!!Лиза хочет, чтобы Ты как и Она была Счастливой!!!Дружите, Вы похожи Светлостью и не простым путем жизни!!!Именно у Вас двоих ВСЕ впереди!!!!Ками,Лиза правда Удивительный Друг-не теряй ее,никого не слушай,она добрый Чел,Светлыш!!!
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Oleandra
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Туктамышева после своего победного ЧМ на следующий сезон что, всё выигрывать пошла? она вообще была в развале несколько сезонов.. Камила по сравнению с ней просто великолепно сезон проводит.
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Welshman09
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Камила Валиева (КП) — https://youtu.be/sUMRkeo4CLs
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Тайга86
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Ответ Наталья Грабовская
Потому и "не в ногах" - даже неспециалист скажет, что нужна "сушка" тела, тогда и прыжки будет легче прыгать и былая лёгкость скольжения вернётся.
Думаю всему свое время, ладно хоть прыжки восстанавливает потихоньку, видно что схуднула, но сильнее подсушиться видимо не получается пока...
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Блинчик
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Всю программу сорвала и развалила в абсолютный хлам! Ошибка на ошибке! Зачем в таком состоянии полной неготовности вообще участвовать в соревновании? Это неуважение к зрителям! Ждём от 1 канала большой разгромный репортаж!
Или это другое?
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Этери горячая
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Артистизм Камилы был безупречен. Все остальные прыжки приземлились. Она не сделала ни одной ошибки, кроме ультра си.

Камила сегодня была единственной женщиной нормального роста. Давайте посмотрим, что делает Акатева, когда она проходит период полового созревания.
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Зиля Бадриева
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Камиле не обращать внимание на хейтеров! Молодец, красиво каталась. Аксель не получился, бывает, никто не застрахован от ошибок.
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tanya_1111
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Может мне кажется, но Камила то вроде похудела, то вроде поправилась, каждое новое соревнование и Камилла разная. Может сейчас еще и фигура у неё меняется.
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Маргарита Михайловна
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Без допинга Валиева не тянет.
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Veronika spuria
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Видно,что она не в форме, там кроме Акселя многие элементы выполнены на отвали. Триксель оказался не стабильным, его вообще пока нет.
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Sat397
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Ответ Тайга86
Камила есть Камила. Но то ли не в ногах была, то ли еще что, но прога сегодня не смотрелась, можно сказать совсем, и дело даже не в трикселе, а вообще..
А что не так? Все хорошо, кроме акселя, в смысле элементов. Только может волновалась в начале, но это нормально, для такого ответственного старта, после длинного перелета.
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Наталья Грабовская
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Ответ Тайга86
Камила есть Камила. Но то ли не в ногах была, то ли еще что, но прога сегодня не смотрелась, можно сказать совсем, и дело даже не в трикселе, а вообще..
Потому и "не в ногах" - даже неспециалист скажет, что нужна "сушка" тела, тогда и прыжки будет легче прыгать и былая лёгкость скольжения вернётся.
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Тайга86
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Камила есть Камила. Но то ли не в ногах была, то ли еще что, но прога сегодня не смотрелась, можно сказать совсем, и дело даже не в трикселе, а вообще..
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Sat397
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Как же все здорово Камила откатала, если не считать этой ошибки в начале.
Столько всего пережила Камила, и все равно борется, настоящий она боец. Желаю ей успешного выступления завтра!
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