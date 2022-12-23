Елизавета Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России-2023

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Также фигуристка сделала тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип.

За прокат Туктамышева получила 82,98 балла и занимает второе место после выступления 11 участниц из 17.

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24 комментария

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Lapo Elkann
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Ответ Татьяна Велякина
А как тренер Ани называл Лизу, не напомните?))))
Не помню . Как ?
Хотя при чем тут это. Сониас фанатеет от АЩ и она меня поняла прекрасно .
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Татьяна Велякина
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Ответ Lapo Elkann
Напомнить как тренер Лизы называет Аню ?
А как тренер Ани называл Лизу, не напомните?))))
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Lapo Elkann
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Ответ Дружба11
Лапо, я Вам напомню,что Лиза Первая поддержала Ками и поверьте если бы она своими методами не остановила поклонников своих и меня к примеру Ками было бы тяжелее, а Лизочка являясь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО человечной и справедливой девочкой,доброй девочкой пыталась опекать Ками по своему и Лиза смогла изменить мое отношение....Не надо обижать Лизу, Лиза доброй души Человек.
При чем тут Лиза , Сониас старается понравиться болельщикам Лизы, принижая Валиеву разными псевдонимами. хейт Камилы ее профессия.
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Наталья Малинина
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Супер! Лучше всех!
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Skyolker
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Классно откатала! Эталонно.
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Дружба11
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Ответ Lapo Elkann
Напомнить как тренер Лизы называет Аню ?
Лапо, я Вам напомню,что Лиза Первая поддержала Ками и поверьте если бы она своими методами не остановила поклонников своих и меня к примеру Ками было бы тяжелее, а Лизочка являясь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО человечной и справедливой девочкой,доброй девочкой пыталась опекать Ками по своему и Лиза смогла изменить мое отношение....Не надо обижать Лизу, Лиза доброй души Человек.
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Ludmila
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Богическая Лизавета :)
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traugutt
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Ответ Буня Хох
Ну почему придержали? 2 место (текущее) у нее по делу, Акатьева более сложный контент катает (каскад во 2й половине, например). Валиевой вот грибов насыпали. Она должна быть ниже и Петросян, и Самоделкиной.
в половине то во второй, но у Акатьевой флутц...
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MarfaVasilevna
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Молодец. Теперь всё зависит от грустной Сони Муравьёвой
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Lapo Elkann
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Ответ Sonyas
Лизу придержали не из-за Сони, а чтобы в произвольной мог отыгаться «Космос»:((((
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Буня Хох
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Ответ Sonyas
Лизу придержали не из-за Сони, а чтобы в произвольной мог отыгаться «Космос»:((((
Ну почему придержали? 2 место (текущее) у нее по делу, Акатьева более сложный контент катает (каскад во 2й половине, например).
Валиевой вот грибов насыпали. Она должна быть ниже и Петросян, и Самоделкиной.
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Дружба11
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Лизик!Ну вот же справилась с волнением!!!!Ну Умница же сказочная!!!!Буду отмаливать и дальше!!!
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Дружба11
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Храни Вселенная и Оберегай Нашу удивительную Спортсменку!!!!
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Дружба11
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Мой Родной Лизик Ты-Первая!!!!!Очень Тебя Любим!!! Наша Звездочка Родная!!!!Наша Умница!!!Наша Удивительный и Сказочный Лизик!!!!
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Акселек давай
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Лиза молодцом
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imaxim
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Браво Лиза! Умница девочка
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BeyPyrom
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Лизавете пару бы квадов в производьной освоить, и детсад был бы покорен.
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Oleg152762
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Всё-таки Туктамышева явление в фигурном катании! Столько лет на высочайшем уровне соревнуется. И ещё даже улучшается! Браво, императрица!
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Sonyas
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Лизу придержали не из-за Сони, а чтобы в произвольной мог отыгаться «Космос»:((((
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oldparakhod
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Лиза, прям хороша!!!
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Из столицы Сибири С любовью
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Императрица!!!! Любим!!!! Восхищаемся!!!
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Вика Субботина
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Отличное выступление!
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Strawberry93
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Реальный feeling good, классная программа, шикарная Лиза💚
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закрыт по беспределу
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На классе
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