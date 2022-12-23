Елизавета Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России-2023

Чемпионка мира по фигурному катанию чисто исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Также фигуристка сделала тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип.

За прокат Туктамышева получила 82,98 балла и занимает второе место после выступления 11 участниц из 17.

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