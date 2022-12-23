Александр Гришин: «Трепетно отношусь к чистоте русского языка, а у Тарасовой он потрясающе богатый. Так скажет, что понимаешь: точнее невозможно!»

Комментатор Первого канала рассказал о начале работы в эфире с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

– Работать в фигурном катании и не знать Тарасову невозможно. Но до совместных комментариев мы были знакомы очень шапочно. Здоровались, но я держался на расстоянии: где я, а где Тарасова! Но когда стало известно, что мы будем комментировать вместе, она на каких-то соревнованиях сама поймала меня и сказала красивым поставленным голосом: «Саша, нам с вами работать, а мы не очень хорошо знакомы. Вот мой номер, звоните и приезжайте».

– И вы позвонили?

– Конечно. Она пригласила в гости. Я робел немного, конечно, но не мог отказаться. Только я зашел, она первым делом: «Саш, кофе будете? Это я из Америки привезла, лучший!» А я кофе очень люблю. И вот этим гостеприимством, душевностью она меня сразу покорила. У Татьяны Анатольевны невероятная харизма, бешеная энергетика, она заполняет собой любое пространство.

Но при этом мы говорили абсолютно на равных. Я ни разу не почувствовал, что она где-то на небесах, а я внизу. Обсуждали рабочие моменты: кто будет начинать репортаж, как мы будем взаимодействовать и так далее....

– Когда вы сели вместе комментировать – вам было комфортно?

– Честно скажу: первые несколько месяцев было непросто. Первый эфир мы работали из Москвы, и я все время пытался понять, как выстраивать репортаж, с какой стороны зайти, чтобы было интересно. Интересно было, конечно, сразу, но структура мне поначалу не особо нравилась. После первого репортажа я приехал домой таким уставшим, что часа два лежал.

– В какой момент вы к ней привыкли?

– Месяца через три, наверное, почувствовал, что она мне доверяет. Знает, что я поддержу, если она где-то замялась, возьму на себя чуть больше, если вижу, что устала... И я начал кайфовать от нашей работы.

Я очень трепетно отношусь к чистоте русского языка, а у Татьяны Анатольевны он потрясающе богатый. Она иногда так скажет, что понимаешь: точнее вообще невозможно! Каждый наш эфир обогащает не только зрителей, но и меня. Я выхожу с работы, может быть, уставшим, но наполненным новыми эмоциями и знаниями, – рассказал Гришин.

«Слово за слово – и я бросила в нее микрофон». Как и когда Татьяна Тарасова стала телекомментатором