Александр Энберт: «Мишина и Галлямов все-таки для меня остаются лидерами, но борьба на чемпионате России будет абсолютно равная»

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командном турнире поделился ожиданиями от турнира пар на чемпионате России-2023, который пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря.

— Если смотреть по баллам, то лидеры сезона — это Мишина и . Они пока что удерживают лидерство в сборной?

— Внутренне, наверное, они удерживают. И стабильность, и очень сильная база подкупает, сто процентов. За ними наблюдать спокойнее всего. Вова Морозов с Женей Тарасовой в начале сезона тоже прекрасно были готовы на прокатах, но Гран-при провели не самым лучшим образом.

Видя их выступление на прокатах, казалось, что они в августе уже были прекрасно готовы и к серии Гран-при будут звенеть, но были какие-то помарки. Но, думаю, что к чемпионату России все пары будут в прекрасной форме. Это первый раз, когда все встретятся очно, все встретятся готовыми.

После олимпийского сезона все тоже входят по-разному. Олимпийские игры — большой стресс, большая нагрузка, и постолимпийский сезон — не совсем обычный сезон. Кому-то нужно больше времени, чтобы прийти в себя, кто-то, наоборот, на кураже начинает сезон. Эта первая половина сезона до чемпионата России как раз была тем самым временем, чтобы немного отойти от олимпийского сезона.

Олимпийский сезон сложнее не только для тех, кто отобрался на Олимпиаду и поехал, но даже для тех, кто весь сезон пытался отобраться и старался сделать больше того, что им было по силам. Всем спортсменам от олимпийского сезона нужно немножечко приходить в себя. Так что здесь, думаю, Мишина и Галлямов все-таки для меня остаются лидерами, но, конечно, борьба будет абсолютно равная.

Допустим, на тех же Олимпийских играх в личном турнире — думаю, для всех Мишина и Галлямов так же были лидерами, а в итоге высшее место из наших трех пар заняли Вова и Женя. На чемпионате России будет абсолютно равная борьба, все вот эти разговоры о том, кто подходит лидером, а кто догоняющим, не нужны. Слишком наши пары близки по уровню между собой, слишком они сильные, чтобы выделять лидеров, – рассказал Энберт.