Александр Галлямов: «Можно написать мемуары через какое-то время, когда будет максимально стоящее событие»

Чемпион мира в парном катании заявил, что может написать книгу после окончания спортивной карьеры.

«Можно и написать мемуары через какое-то время, когда будет максимально стоящее событие, чтобы было не на 50 страниц, а интересно читать, например, «Какой была моя карьера», чтобы были события в течение карьеры с 5 лет.

Не обещаю, что сяду завтра писать, но все истории я храню в голове», – сказал Галлямов.