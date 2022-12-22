Александр Галлямов: «Можно написать мемуары через какое-то время, когда будет максимально стоящее событие»

Теги сборная России пары Александр Галлямов ТАСС Фигурное катание

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов заявил, что может написать книгу после окончания спортивной карьеры. 

«Можно и написать мемуары через какое-то время, когда будет максимально стоящее событие, чтобы было не на 50 страниц, а интересно читать, например, «Какой была моя карьера», чтобы были события в течение карьеры с 5 лет.

Не обещаю, что сяду завтра писать, но все истории я храню в голове», – сказал Галлямов.

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