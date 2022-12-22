Андрей Мозалев: «Изменений в контенте завтра не будет, будет прежний набор»

Фигурист Андрей Мозалев рассказал, что в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске будет исполнять свой прежний набор.

После короткой программы он занимает третье место.

«Я в целом доволен прокатом, есть маленькие недочеты на вращении и на дорожке. Буду работать над этим. Если смотреть по баллам, у меня прогресса особо нет. Но все-таки середина сезона, прошло достаточно времени, чтобы накатать программу.

Как помог прыжковый турнир? Скажу, что очень рад, что побывал на таком турнире, он заставляет нас развиваться, учить сложные каскады, в том числе и новые четверные. Прикольно, что в середине сезона можно отвлечься немножко, разбавить подготовку.

Изменений в контенте завтра не будет, будет прежний набор», – сказал Мозалев.