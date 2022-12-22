Игнатов о короткой программе: «Неплохие впечатления, хоть и были недочеты. Важно, что справился с волнением и напряжением»

Фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

После короткой программы фигурист идет на 7-м месте с 94,29 баллами.

«В целом неплохие впечатления, хоть и были недочеты. Важно, что справился с волнением и напряжением.

Чемпионат России – знаковый старт, который подводит черту под первой половиной сезона, ничего не меняется.

Нормализовать сон более или менее получилось, хоть и разница во времени чувствуется.

Параллели с прыжковом турниром сложно проводить, потому что это разные турниры абсолютно и по регламенту, и по эмоциям», – сказал Игнатов.