Игнатов о короткой программе: «Неплохие впечатления, хоть и были недочеты. Важно, что справился с волнением и напряжением»

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Фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

После короткой программы фигурист идет на 7-м месте с 94,29 баллами. 

«В целом неплохие впечатления, хоть и были недочеты. Важно, что справился с волнением и напряжением.

Чемпионат России – знаковый старт, который подводит черту под первой половиной сезона, ничего не меняется. 

Нормализовать сон более или менее получилось, хоть и разница во времени чувствуется.

Параллели с прыжковом турниром сложно проводить, потому что это разные турниры абсолютно и по регламенту, и по эмоциям», – сказал Игнатов.

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