Дмитрий Алиев: «Были волнение и стресс, но получилось идти на четверные, не потеряться в воздухе. Завтра нужно быть увереннее»
Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление с короткой программой на чемпионате России в Красноярске.
Алиев исполнил четверной сальхов со степ-аутом, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель с помаркой.
«Не все получилось, но тренер сказал, я в обойме, работаем дальше. Прокат неидеальный, но я рад, что было такое волнение и стресс, которого не было до этого на турнирах, но получилось идти на четверные прыжки, не потеряться в воздухе.
Завтра нужно быть увереннее и показывать чистую произвольную программу. По эмоциям я сегодня был в программе, но из-за помарок потерял около десяти баллов.
Я видел, что ребята набирали по 90 с лишним баллов, но на этом не делал акцент. И не думал, что надо набрать больше, думал, что надо свою задачу сделать», – сказал Алиев.
«Главный турнир сезона – это во-первых, во вторых, годы идут, надо пользоваться своими данными, успевать идти нога в ногу со временем», – ответил фигурист на вопрос, почему он испытывает давление на чемпионате России.
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