Дмитрий Алиев: «Были волнение и стресс, но получилось идти на четверные, не потеряться в воздухе. Завтра нужно быть увереннее»

Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление с короткой программой на чемпионате России в Красноярске.

Алиев исполнил четверной сальхов со степ-аутом, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель с помаркой.

«Не все получилось, но тренер сказал, я в обойме, работаем дальше. Прокат неидеальный, но я рад, что было такое волнение и стресс, которого не было до этого на турнирах, но получилось идти на четверные прыжки, не потеряться в воздухе.

Завтра нужно быть увереннее и показывать чистую произвольную программу. По эмоциям я сегодня был в программе, но из-за помарок потерял около десяти баллов.

Я видел, что ребята набирали по 90 с лишним баллов, но на этом не делал акцент. И не думал, что надо набрать больше, думал, что надо свою задачу сделать», – сказал Алиев.

«Главный турнир сезона – это во-первых, во вторых, годы идут, надо пользоваться своими данными, успевать идти нога в ногу со временем», – ответил фигурист на вопрос, почему он испытывает давление на чемпионате России.