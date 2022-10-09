Канадский Калгари может подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030

Канадский Калгари может подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года.

Об этом сообщил министр культуры Альберты (провинции, в которой расположен Калгари) Рон Орр.

«Могу сказать со стороны правительства, что данный вопрос, безусловно, поднимался.

Мы вовлечены в начальный этап [работы] и изучаем ситуацию», – заявил Орр, отметив, что в Калгари есть почти все условия для проведения Игр.

Калгари уже принимал зимнюю Олимпиаду в 1988 году.

Испания отказалась от заявки на проведение зимней Олимпиады-2030