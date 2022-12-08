МОК отложил выбор хозяйки Олимпиады-2030 из-за климатических изменений. У стран-претендентов могут оценить среднюю температуру

Комиссия по выбору будущей принимающей стороны Олимпийских игр обеспокоена климатическими проблемами.

Комиссия МОК выдвинула ряд предложений, на которые стоит обратить внимание при выборе потенциальных хозяев Олимпиады. Например, принимающая страна должна будет предоставить десятилетние данные о средней февральской температуре ниже нуля.

Также комиссия предложила чередовать Олимпийские игры между городами и регионами.

В связи с этим исполком МОК решил предоставить комиссии больше времени на изучение этих факторов при выборе потенциальных хозяев Олимпиады. Это значит, что МОК на сессии в 2023 году не нацелен выбирать принимающую сторону игр.

По словам члена МОК Октавиана Морариу, новый подход к выбору организаторов Олимпиады был разработан для того, чтобы комитет «мог быстро и эффективно реагировать на постоянно меняющиеся глобальные обстоятельства в интересах спортсменов, всех участников Олимпийских игр и всего спортивного движения».

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