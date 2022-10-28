«Мы посчитали, что нам лучше думать о людях». Британская Колумбия не поддержит заявку Ванкувера на зимнюю Олимпиаду-2030

Правительство Британской Колумбии (провинции в Канаде) сообщило, что не поддержит заявку Ванкувера на проведение зимней Олимпиады-2030.

«Текущая заявка оценивается в 1,2 миллиарда долларов и имеет дополнительный риск в 1 миллиард долларов. Когда мы сопоставили это с приоритетами нашего правительства, мы посчитали, что нам лучше думать о людях», – сказала министр спорта региона Лиза Беаре.

Таким образом, сейчас на проведение Игр-2030 претендуют только два кандидата: Саппоро (Япония) и Солт-Лейк-Сити (США).

Столица Олимпиады будет выбрана на 140-й сессии МОК в Мумбаи в 2023 году.