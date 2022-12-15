Навка о Валиевой: «Все, что спустилось на ее хрупкие плечики – незаслуженно. Но она очень сильная девочка и пройдет через эти тернии»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась мнением о .

«Камила... Господи, это ангел, сошедший с небес! Этот человечек одарен невероятным талантом, таких спортсменов чрезвычайно мало. Нас много – звезд, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Но Камила – особенная. Когда она появляется на льду, знаете, в зале что-то происходит. Как будто всю площадку светом заливает. До каждого зрителя долетает ее энергетика.

И все, что спустилось на ее хрупкие плечики – я считаю, это все незаслуженно. Но ничего не бывает просто так. И я уверена, что она очень сильная девочка. И она пройдет через эти тернии, через все преграды. Я верю в нее и считаю, что ее ждет огромное будущее», – сказала Навка.