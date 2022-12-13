Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд поддержала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) обратиться в Спортивный арбитражный суд ( ) по делу российской фигуристки .

«Это хорошая новость, и я хочу поблагодарить WADA за этот важный шаг.

Повторю, что очень важно, чтобы участники командного турнира Пекина-2022 получили то разрешение ситуации, которого они заслуживают.

У нас есть очень успешная команда спортсменов, которые еще не были награждены медалями. Мы не знаем точно, какого цвета будут эти медали, но с нетерпением ждем того дня, когда спортсмены их получат и отпразднуют это.

Мы думаем о них каждый день», – сказала Хиршланд.

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме