Оценка Худайбердиевой и Базина за произвольный танец на турнире «Жигули» пересмотрена. Из суммы за компоненты вычли 11 баллов

Оценки Елизаветы Худайбердиевой и за произвольный танец на турнире «Жигули» в Самаре были пересмотрены.

Изначально в протоколе значилось 135,38 балла (69,38 балла за технику и 66,00 за компоненты) – этот результат на 1,71 балла ниже, чем мировой рекорд французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (137,09). При этом Худайбердиева во время выступления допустила ошибку: потеряла равновесие на твизлах и оперлась рукой об лед.

Сейчас в протоколе оценка за произвольный танец составляет 124,38 балла (69,38 + 55,00).

Худайбердиева и Базин получили за произвольный танец 135,38 балла на турнире «Жигули», хотя сорвали элемент. Мировой рекорд больше на 1,71