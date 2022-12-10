Гончаренко о Худайбердиевой и Базине: «Если брать мировой уровень, это середнячок в танцах. Если ориентироваться на тех же Пападакисов»
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о российских танцевальных дуэтах.
«В танцах я не вижу яркого безоговорочного лидера. Все очень ровно. Есть лидеры: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Они неплохо выступают, но если брать мировой уровень, то это середнячок в танцах. Если ориентироваться на тех же Пападакисов (олимпийские чемпионы Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон).
Соответствую ли высокие баллы их катанию? В России они лидеры, самые опытные», – сказала Гончаренко.
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