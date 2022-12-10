Гончаренко о Худайбердиевой и Базине: «Если брать мировой уровень, это середнячок в танцах. Если ориентироваться на тех же Пападакисов»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Инна Гончаренко Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о российских танцевальных дуэтах. 

«В танцах я не вижу яркого безоговорочного лидера. Все очень ровно. Есть лидеры: Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Они неплохо выступают, но если брать мировой уровень, то это середнячок в танцах. Если ориентироваться на тех же Пападакисов (олимпийские чемпионы Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон).

Соответствую ли высокие баллы их катанию? В России они лидеры, самые опытные», – сказала Гончаренко.

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