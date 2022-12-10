Golden Spin. Пулкинен, Риццо, братья Селевко, Шайдоров, Городницкий выступят с произвольными программами
10 декабря на турнире Golden Spin в Загребе фигуристы выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует американец Камден Пулкинен.
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 16.30 по московскому времени.
Вторая разминка
6. Диас Жиренбаев (Казахстан)
7. Кори Сирселли (Канада)
8. Александр Златков (Болгария)
9. Александр Селевко (Эстония)
10. Маттео Риццо (Италия)
Третья разминка
11. Эдриан Пол Челестино (Филиппины)
12. Марк Городницкий (Израиль)
13. Михаил Шайдоров (Казахстан)
14. Михаил Селевко (Эстония)
15. Камден Пулкинен (США)
Положение после короткой программы
1. Камден Пулкинен (США) – 85,45
2. Михаил Селевко (Эстония) – 77,32
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 73,97
4. Марк Городницкий (Израиль) – 71,93
5. Эдриан Пол Челестино (Филиппины) – 69,46
6. Маттео Риццо (Италия) – 68,79
7. Александр Селевко (Эстония) – 65,18
8. Александр Златков (Болгария) – 62,14
9. Кори Сирселли (Канада) – 60,03
10. Диас Жиренбаев (Казахстан) – 56,19
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