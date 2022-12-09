Катарина Гербольдт: «Я бы не назвала Плющенко неопытным тренером. Он очень много знает, очень много прошел сам»

Бывшая российская фигуристка поделилась мнением насчет победы команды на чемпионате России по прыжкам.

– То, что победила команда самого неопытного тренера, Евгения Плющенко, для вас стало неожиданностью?

– Я бы не назвала Плющенко неопытным. Все-таки это человек, который сам лично прошел в спорте очень большой путь с таким опытным тренером, как Алексей Николаевич Мишин. В любом случае, мы перенимаем опыт у своих тренеров, поэтому я бы не назвала Женю неопытным. Он очень много знает, очень много прошел сам и в принципе не первый день уже тренирует.

Я думаю, у него достаточно опыта и практики как в тренерском, так и в спортивном ключе. Возможно, преимущество было и на его стороне где-то, – сказала Гербольдт.