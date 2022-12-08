Гербольдт о прыжковом турнире: «На мировой арене это будет не особо популярно. Вряд ли будут делать соревнования под наших спортсменов»
Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт оценила организацию чемпионата России по прыжкам, который проходил в Санкт-Петербурге.
– Мне кажется, формат потрясающий! Здорово, что он позволяет фигуристам показать прыжки, которые они учат на тренировках, но не всегда готовы показать в прокате.
Я думаю, это и для самих спортсменов мотивация учить сложные прыжки, каскады для таких турниров. Это здорово, это интересно.
Мне показалось, что и зрителям понравилась такая интерпретация соревнований, к тому же, все было проведено на высоком уровне.
– Многие уже заговорили, что такие турниры стоит проводить на постоянной основе, в частности, на международном уровне. Вы согласны с этим?
– Я тоже думаю, что стоит, но почти уверена, что на мировой арене это будет не особо популярно и интересно.
Если сравнивать то, что делают одиночницы на международных этапах Гран-при и то, что творили девочки на наших соревнованиях – это очень отличается. Вряд ли будут делать соревнования под наших спортсменов, – сказала Гербольдт.
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