Елена Чайковская: «Российско-китайские игры не стоит сравнивать с международными соревнованиями, в которых наши фигуристы участвовали ранее»
Заслуженный тренер России Елена Чайковская высказалась о Российско‑китайских молодежных играх, которые пройдут 15-20 декабря в Цзилине.
Сегодня стал известен состав сборной России по фигурному катанию на эти соревнования.
– Этот турнир сейчас имеет большее значение, чем раньше, учитывая то, что сейчас наши спортсмены отстранены от международных соревнований?
– Нет, это несравнимые вещи. Тут дело в том, что каждый турнир – это ответственное дело, особенно для молодых спортсменов.
Этот турнир не стоит сравнивать с международными соревнованиями, в которых наши фигуристы принимали участие ранее, но Российско‑китайские молодежные игры состоятся, и они будут важны для юных спортсменов.
– Григория Федорова можно считать главным фаворитом, учитывая его недавнюю победу в прыжковом турнире?
– Думаю, на этот вопрос ясен ответ, – сказала Чайковская.
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