Елена Чайковская: «Российско-китайские игры не стоит сравнивать с международными соревнованиями, в которых наши фигуристы участвовали ранее»

Заслуженный тренер России Елена Чайковская высказалась о Российско‑китайских молодежных играх, которые пройдут 15-20 декабря в Цзилине.

Сегодня стал известен состав сборной России по фигурному катанию на эти соревнования.

– Этот турнир сейчас имеет большее значение, чем раньше, учитывая то, что сейчас наши спортсмены отстранены от международных соревнований?

– Нет, это несравнимые вещи. Тут дело в том, что каждый турнир – это ответственное дело, особенно для молодых спортсменов.

Этот турнир не стоит сравнивать с международными соревнованиями, в которых наши фигуристы принимали участие ранее, но Российско‑китайские молодежные игры состоятся, и они будут важны для юных спортсменов.

– Григория Федорова можно считать главным фаворитом, учитывая его недавнюю победу в прыжковом турнире?

– Думаю, на этот вопрос ясен ответ, – сказала Чайковская.