Авербух о возможной смене гражданства фигуристами: «Вижу, что все настроены выступать исключительно за Россию»

Хореограф поделился мнением о возможных переходах фигуристов в сборные других стран в условиях отстранения России от международных стартов.

– Часто можно услышать дискуссии относительно смены гражданства спортсменами. Сейчас наблюдаете такую перспективу в российском фигурном катании?

– На данный момент вижу, что все настроены выступать исключительно за Россию. Внутри ФФКР собран очень здоровый коллектив.

Нельзя загадывать, что будет через несколько лет. Но если говорить о происходящем здесь и сейчас и задаваться вопросом, чувствую ли я какой-то намечающийся условный саботаж, смотрит ли кто-то на другую сторону, то отвечу – нет.

Все хотят кататься исключительно за нашу страну, поддерживать максимальную форму, а как только разум восторжествует, выйти на лед и доказать миру, кто в фигурном катании главный, – сказал Авербух.