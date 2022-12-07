Щербакова о чемпионате России по прыжкам: «Это очень классная задумка, которая позволяет показать наши максимальные возможности»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова оценила идею чемпионата России по прыжкам, который прошел в Санкт-Петербурге.

«Я в это время выступала, поэтому посмотреть турнир не удалось, но результаты знаю. В прыжковом турнире я участвовала два раза, оба прошли для меня на высшем уровне и оставили прекрасные впечатления.

Мне кажется, это очень классная задумка, которая позволяет показать наши максимальные возможности, что не всегда удается во время соревновательных прокатов из-за существующих правил. Например, можно было показать те же каскады из пяти прыжков, которые мы собирали. Классно, что фигуристы могут в этом посоревноваться», – сказала Щербакова.

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