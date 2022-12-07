Щербакова о чемпионате России по прыжкам: «Это очень классная задумка, которая позволяет показать наши максимальные возможности»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию оценила идею чемпионата России по прыжкам, который прошел в Санкт-Петербурге.

«Я в это время выступала, поэтому посмотреть турнир не удалось, но результаты знаю. В прыжковом турнире я участвовала два раза, оба прошли для меня на высшем уровне и оставили прекрасные впечатления.

Мне кажется, это очень классная задумка, которая позволяет показать наши максимальные возможности, что не всегда удается во время соревновательных прокатов из-за существующих правил. Например, можно было показать те же каскады из пяти прыжков, которые мы собирали. Классно, что фигуристы могут в этом посоревноваться», – сказала Щербакова.

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