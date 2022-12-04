Аннабель Морозов об Олимпиаде-2022: «Выяснилось, что никакого шанса попасть на Игры нет. Кандидат на третье место в сборной один, и это не мы»

Российская фигуристка ответила на вопрос, надеялась ли она в паре с Андреем Багиным попасть на Олимпийские игры в Пекине.

На чемпионате России-2022 Морозов и Багин стали четвертыми в танцах на льду. На Олимпиаду поехали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, и .

– Положа руку на сердце, вы с Андреем Багиным надеялись в прошлом сезоне попасть на Олимпиаду в Пекине?

– Сначала я не верила в такую возможность, поскольку думала, что за третью вакансию будут бороться Загорски – Гурейро.

Но Тиффани, с которой мы дружим, как-то сказала, что они с Джоном, скорее всего, не смогут отобраться на Игры из-за ее болезни, и даже произнесла что-то из серии: «У тебя есть шанс».

Но потом все встало с ног на голову и выяснилось: никакого шанса нет, кандидат на третье место в сборной один, и это не мы.

– Сами это поняли?

– Папа еще до начала соревнований посоветовал нам с Андреем не питать никаких иллюзий. Сказал заранее, так как не хотел, чтобы мы расстраивались по этому поводу.

Но я все равно расстроилась. Весь год думала об этих Играх. Что лед скользкий, все падают и может действительно выпасть шанс...

Мы работали ради этого шанса как проклятые. Ну да, головой я все понимала. И тем не менее весь следующий месяц мне было очень тяжело смотреть, как катаются другие, – сказала Морозов.

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?