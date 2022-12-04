Аннабель Морозов об Олимпиаде-2022: «Выяснилось, что никакого шанса попасть на Игры нет. Кандидат на третье место в сборной один, и это не мы»

Теги танцы на льду чемпионат России Андрей Багин Тиффани Анастасия Загорски Аннабель Морозов Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Российская фигуристка Аннабель Морозов ответила на вопрос, надеялась ли она в паре с Андреем Багиным попасть на Олимпийские игры в Пекине. 

На чемпионате России-2022 Морозов и Багин стали четвертыми в танцах на льду. На Олимпиаду поехали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин

– Положа руку на сердце, вы с Андреем Багиным надеялись в прошлом сезоне попасть на Олимпиаду в Пекине?

– Сначала я не верила в такую возможность, поскольку думала, что за третью вакансию будут бороться Загорски – Гурейро.

Но Тиффани, с которой мы дружим, как-то сказала, что они с Джоном, скорее всего, не смогут отобраться на Игры из-за ее болезни, и даже произнесла что-то из серии: «У тебя есть шанс».

Но потом все встало с ног на голову и выяснилось: никакого шанса нет, кандидат на третье место в сборной один, и это не мы.

– Сами это поняли?

– Папа еще до начала соревнований посоветовал нам с Андреем не питать никаких иллюзий. Сказал заранее, так как не хотел, чтобы мы расстраивались по этому поводу.

Но я все равно расстроилась. Весь год думала об этих Играх. Что лед скользкий, все падают и может действительно выпасть шанс...

Мы работали ради этого шанса как проклятые. Ну да, головой я все понимала. И тем не менее весь следующий месяц мне было очень тяжело смотреть, как катаются другие, – сказала Морозов. 

Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?

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