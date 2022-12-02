«Чайковская не раз занимала подобные должности. Она человек опытный, выдержанный и очень тактичный». Роднина о кандидатуре главного тренера сборной России

Теги Елена Чайковская сборная России Ирина Роднина ФФКР Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила новость о выдвижении Елены Чайковской на пост главного тренера сборной России по фигурному катанию.

Ранее кандидатуру Чайковской предложил исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Елена Анатольевна не раз занимала подобные должности в нашем фигурном катании. Она человек опытный, выдержанный и очень тактичный.

Я думаю, что это абсолютно разумное решение», – сказала Роднина.

Исполком ФФКР выдвинул кандидатуру Елены Чайковской на должность главного тренера сборной России по фигурному катанию. Ей 82 года

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