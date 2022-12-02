Журанков об этапе Гран-при России в Перми: «Энергетически Муравьева перекатала Туктамышеву в короткой программе»

Теги сборная России Екатерина Боброва Елизавета Туктамышева женское катание Гран-при России Андрей Журанков Софья Муравьева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков обсудили прокаты Елизаветы Туктамышевой и Софьи Муравьевой на этапе Гран-при России в Перми. 

Туктамышева победила, Муравьева уступила ей меньше балла и стала второй.

Журанков: По ощущению от прокатов, короткую программу 100% выиграла Муравьева, а произвольную – Туктамышева. Туктамышева сделала все нужные выводы после того проката на первом этапе, она вышла, и это ощущение программы зал захватило.

Мы всегда говорим, что судьи тоже люди, они чувствуют это. Как бы мы ни старались быть объективными, все равно ощущение от проката сказывается.

Боброва: Хочу сказать о Соне Муравьевой, что мне нравятся ее программы, мне нравится, как она чувствует их, мне нравится, как она катается, у нее постоянно все работает: корпус, голова – это тоже важно. Мне нравится ее короткая, здесь был очень сильный прокат короткой.

Журанков: Энергетически она и перекатала-то на самом деле в короткой Лизу. А у Лизы каскад лутц-тулуп – опять проблемы.

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