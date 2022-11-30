Александр Жулин: «Не думаю, что Щербакова вернется к официальным стартам. Она яркая девочка, ей хватает предложений по разным интересным проектам»
Тренер Александр Жулин поделился мнением о том, вернется ли олимпийская чемпионка Анна Щербакова к выступлениям на соревнованиях.
«Не думаю, что Щербакова вернется к официальным стартам. Все-таки она добилась высшего достижения в фигурном катании, выиграла Игры в Пекине.
Где ей теперь брать мотивацию, чтобы выдерживать жесткую конкуренцию даже на внутреннем уровне?
Тем более она яркая девочка. Ей хватает предложений по разным интересным проектам, где она может проявить себя в новой роли», – сказал Жулин.
«Сейчас я менее требовательна к себе, после спорта хочется похулиганить». Щербакова впускает в свой мир
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