Александр Жулин: «Не думаю, что Щербакова вернется к официальным стартам. Она яркая девочка, ей хватает предложений по разным интересным проектам»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Тренер Александр Жулин поделился мнением о том, вернется ли олимпийская чемпионка Анна Щербакова к выступлениям на соревнованиях. 

«Не думаю, что Щербакова вернется к официальным стартам. Все-таки она добилась высшего достижения в фигурном катании, выиграла Игры в Пекине.

Где ей теперь брать мотивацию, чтобы выдерживать жесткую конкуренцию даже на внутреннем уровне?

Тем более она яркая девочка. Ей хватает предложений по разным интересным проектам, где она может проявить себя в новой роли», – сказал Жулин. 

«Сейчас я менее требовательна к себе, после спорта хочется похулиганить». Щербакова впускает в свой мир

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