Александр Жулин: «Щербаковой будет сложно вернуться на лед. Скорее всего, это тот же путь, как у Загитовой и Медведевой»

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением о дальнейшей карьере олимпийской чемпионки Пекина-2022 по фигурному катанию .

«Сложно сказать, вернется ли Анна на лед. Скорее всего, будет тот же путь, как у Загитовой и Медведевой. Есть ли смысл возвращаться на лед – вопрос мотивации, и найдет ли она ее.

Конечно, тяжело, ведь она уже олимпийская чемпионка и всем все доказала. Думаю, что будет ей очень сложно вернуться. Но я жду ее выхода на лед! А я всех жду и никак дождаться не могу, ха-ха», – сказал Жулин.

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