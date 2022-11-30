Алена Леонова: «Трусовой нужно заново себя раскочегарить, пока, видимо, не удалось. Думаю, все получится, потому что у нее боевой характер»

Серебряный призер чемпионата мира-2012 поделилась мнением о выступлениях Александры Трусовой в текущем сезоне.

– проиграла два этапа Гран-при. Как вы считаете, стоит ли тревожиться из-за этого? Или в ее ситуации это нормально?

– Она снялась с прыжкового турнира, я надеюсь, по причине того, что будет усиленно готовиться к чемпионату России, что, наверное, правильно, борьба-то будет хорошая.

Будем надеяться, она восстановит, может быть, парочку четверных, чтобы было, чем бороться, и всё получится. Она девочка талантливая, просто постолимпийский сезон – самый сложный.

Ей нужно заново себя раскочегарить, пока, видимо, не удалось. Но, мне кажется, не надо терять надежды, надо просто подождать. Я думаю, у нее все получится, потому что у нее боевой характер. Именно на характере она может вывезти все это.

– В этом году у Саши новые образы в программах. Вы увидели обновленную, более женственную Трусову?

– Да, у нее короткая программа очень классная, неординарная, как и сама Саша – на нее очень хорошо этот образ ложится. Тут катайся чисто и будешь получать хорошие баллы.

Произвольная программа у нее очень сильная – это та программа, в которой нельзя допускать никаких погрешностей. Она смотрибельная в том случае, когда исполняется чисто.

С любой программой, конечно же, так, но здесь есть упор на музыку: «I Believe I Can Fly» – это вообще в точку для нее. Если допускать в этой программе много ошибок, она не будет смотреться так, как хотелось бы, – сказала Леонова.

Трусова и правда новая – в платье, номере и даже ошибках. Не меняется одно – она проигрывает