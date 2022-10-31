Алена Леонова: «Трусова заслужила третье место. Ее катание отличалось от катания тех, кто остался за тройкой»
Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась о выступлении Александры Трусовой на этапе Гран-при России в Сочи.
«Я считаю, что Трусова заслужила третье место, у нее был небольшой запас после короткой программы. Ее катание отличалось от катания тех, кто остался за тройкой.
Не все получилось, но стоит отметить, что она пошла на четверной прыжок», — сказала Леонова.
«Короткая программа мне очень понравилась. В этой программе она выглядит хорошо. Что касается произвольной программы, то из-за такого количества ошибок она смотрелась немного дергано, я не особо поняла саму программу.
Возможно, при чистом исполнении мы увидим какой-то образ, который хотела показать Саша», — цитирует Леонову Газета.ru.
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