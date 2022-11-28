Катарина Гербольдт: «Трусова была бы одной из претенденток на победу на прыжковом турнире»

Экс-фигуристка, тренер прокомментировала новость о том, что Александра Трусова не выступит на чемпионате России по прыжкам.

Сегодня об этом сообщила фан-группа фигуристки. Причины пропуска турнира не уточняются.

«Это было бы интересно, захватывающе. Она владеет четверными прыжками и была бы одной из претенденток на победу.

В любом случае, заехать на один прыжок – это гораздо легче, нежели откатать целиком программу. Как правило, когда спортсмен начинает приходить в какую-то форму, изначально восстанавливаются все прыжки по отдельности.

Основная проблема входа в форму – это когда нужно все это собрать в одну программу.

Поэтому я думаю, что в любом случае отдельно заехать какие-то элементы сделать не составило бы для нее особого труда. Если она, конечно, не травмирована или еще что-то», – сказала Гербольдт.

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Санкт-Петербурге 3-4 декабря.

Александра Трусова не выступит на чемпионате России по прыжкам