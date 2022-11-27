Камила Валиева опубликовала поздравление с Днем матери: «Давайте не будем стесняться любить и благодарить»
Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала поздравление для мамы.
«Сегодня в России отмечают День матери. И я думаю, это хороший повод сказать своим мамам добрые слова. Давайте не будем стесняться любить и благодарить.
Дорогая мамочка, спасибо за все, что ты сделала и продолжаешь делать для меня. Я ценю твою заботу и знаю, как сильно ты любишь меня.
Ты самая лучшая мама на свете! Я тебя очень-очень люблю!» — написала Валиева.
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