Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух поделился ожиданиями от финала серии Гран-при России по фигурному катанию.

«Думаю, у шансов на победу чуть больше, чем у всех остальных.

У других фигуристок шансы побороться примерно одинаковые», – сказал Авербух.

Финал Гран‑при России пройдет с 3 по 5 марта 2023 года в Сочи.

Гран-при России. Общий зачет. Валиева лидирует, Туктамышева – 2-я, Самоделкина – 3-я