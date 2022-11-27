Илья Авербух: «У Валиевой шансов на победу в финале Гран-при России чуть больше, чем у всех остальных»

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Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух поделился ожиданиями от финала серии Гран-при России по фигурному катанию. 

«Думаю, у Камилы Валиевой шансов на победу чуть больше, чем у всех остальных.

У других фигуристок шансы побороться примерно одинаковые», – сказал Авербух. 

Финал Гран‑при России пройдет с 3 по 5 марта 2023 года в Сочи.

Гран-при России. Общий зачет. Валиева лидирует, Туктамышева – 2-я, Самоделкина – 3-я

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