Илья Авербух: «У Валиевой шансов на победу в финале Гран-при России чуть больше, чем у всех остальных»
Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух поделился ожиданиями от финала серии Гран-при России по фигурному катанию.
«Думаю, у Камилы Валиевой шансов на победу чуть больше, чем у всех остальных.
У других фигуристок шансы побороться примерно одинаковые», – сказал Авербух.
Финал Гран‑при России пройдет с 3 по 5 марта 2023 года в Сочи.
Гран-при России. Общий зачет. Валиева лидирует, Туктамышева – 2-я, Самоделкина – 3-я
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