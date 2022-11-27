Ренат Лайшев: «Туктамышева – императрица. Муравьевой не хватило той уверенности в себе, которая была у Лизы»

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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил победу Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России в Перми.

Второе место сегодня заняла Софья Муравьева.

«Лиза – императрица, это понятно. Она мне всегда очень нравилась, высочайшего уровня спортсменка, абсолютно заслуженная победа.

Молодец, что показывает многим нашим спортсменам пример мастерства, стабильности и профессионализма. Софьи Муравьевой не хватило той уверенности в себе, которая была у Лизы.

У Туктамышевой класс все-таки повыше, но у Муравьевой большие перспективы, мы видим, какие есть задатки, но пока Лиза посильнее ее», – сказал Лайшев.

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