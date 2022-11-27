Александр Жулин: «Муравьева очень хорошо выступила. У нее могло быть и первое место, если бы не везение Мишина»
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал результаты женщин на Гран-при России в Перми.
Елизавета Туктамышева одержала победу, Софья Муравьева уступила ей меньше одного балла.
«Насколько справедливый результат? Все очень близко, думаю, вторая оценка все решила, но катание было очень близкое к друг другу по уровню.
Потрясающие обе девушки и потрясающее катание! Сегодня повезло Лизе. Мне сложно сказать, как ей удается держать планку в 25, мне 59 лет. Я ей просто поражен.
По произвольной программе Софьи могу сказать, что она очень хорошо выступила. Абсолютно заслуженное второе место. Могло быть и первое, если бы не везение Мишина», — сказал Жулин.
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