Александр Жулин: «Муравьева очень хорошо выступила. У нее могло быть и первое место, если бы не везение Мишина»

Тренер по фигурному катанию прокомментировал результаты женщин на Гран-при России в Перми.

одержала победу, уступила ей меньше одного балла.

«Насколько справедливый результат? Все очень близко, думаю, вторая оценка все решила, но катание было очень близкое к друг другу по уровню.

Потрясающие обе девушки и потрясающее катание! Сегодня повезло Лизе. Мне сложно сказать, как ей удается держать планку в 25, мне 59 лет. Я ей просто поражен.

По произвольной программе Софьи могу сказать, что она очень хорошо выступила. Абсолютно заслуженное второе место. Могло быть и первое, если бы не везение Мишина», — сказал Жулин.