Татьяна Мишина: «Туктамышева лишний раз подтвердила, что сдаваться она не собирается, хотя конкуренция очень высокая»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина оценила выступления и на этапе Гран-при России в Перми.

«Отличное выступление Елизаветы! Шикарно! Резерв остался, чуть-чуть один не допрыгнула прыжок. Считаю, каталась она, конечно, очень душевно и красиво.

Все элементы были выполнены качественно, на высоком уровне. Лишний раз подтвердила: сдаваться она не собирается. Хотя конкуренция очень высокая.

Муравьева очень здорово прокатала. Конечно, и она молодец! Борьба была действительно серьезная. Десятые доли в результате соответствуют истинному положению – никто легко победу отдавать не собирается! Обе выступили здорово, но первое место одно.

Удивила ли меня Елизавета? Я бы не хотела упоминать всегда годы. Причем тут возраст? Она катается свежо и энергично, со сложными элементами. Кто еще делает два тройных акселя? Она и Софья Муравьева!

Не удивлена ее желанием кататься и выступать, и она делает это хорошо. Годы тут ни при чем.

Выступление Муравьевой? Софья очень прогрессирует. Два тройных акселя показывают, что только с такими ультра-си можешь попадать на первые места.

Уже уровень растет, и никуда от этого не деться – сложность возрастает. Мне очень понравилось ее выступление!» – сказала Мишина.