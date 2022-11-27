Елизавета Туктамышева: «Как отмечу выступление? Не знаю, но чем-то себя порадую точно. Думаю, все догадываются как»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева оценила свою победу на этапе Гран-при России в Перми.

«Я сегодня каталась лучше, чем на предыдущем этапе. Старалась все делать после вчерашнего. Особенно дорожку. Четвертый уровень за нее? Отлично. Старалась хорошо делать вращения, прыжки. К сожалению, сегодня лутц-тулуп не совсем получился.

На тренировках все нормально. Обидно за него. А так, два акселя, лутц-риттбергер по ощущениям мне очень понравились. Сегодня было легко кататься. Я довольна.

За меня приехали болеть из Глазова? Здорово. К сожалению, из-за плотного графика не получается доехать в родной город. Последний раз была 8 лет назад. Не хватает времени. Я знаю, что там стоят коньки на главной площади. Мне кажется, они посвящены фигурному катанию в городе, а не мне. На них написано мое имя? А, да? Ну ладно. Тогда очень приятно.

Не знаю, как соперницам, мне понравилось здесь кататься — хороший лед, теплая арена. Для меня это самое важное. Всем моим требованиям все соответствует. Я здесь буду кататься в шоу Ильи Авербуха. Так что я все знаю на этой арене.

Как отмечу выступление? Не знаю, но чем-то себя порадую точно. Как? Думаю, все догадываются.

Спать? Да, поспать хочется, но у нас очень ранний вылет, поэтому вряд ли получится. В первый день были трудности со сном, потом пыталась перестроиться. Главное, чтобы был дневной сон. Сколько? Час-полтора, чтобы поспать и еще полчаса, чтобы поваляться и заснуть», – сказала Туктамышева.