Наталья Бестемьянова: «Солидарна с судьями. Муравьевой не хватило чисто эмоционального катания, техника была в порядке»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду прокомментировала победу на этапе Гран-при России в Перми.

«Прекрасное соревнование, многие катались очень хорошо. Но, конечно, борьба Туктамышевой, абсолютно легендарной спортсменки, и так повзрослевшей Сони Муравьевой – нечто.

Я абсолютно солидарна с судьями, я и вчера с ними была согласна, это абсолютно закономерно, рада за Лизу, поздравляю ее, хотя Муравьева каталась прекрасно, но у Лизы в каждом движении была какая-то отпущенность.

Соне не хватило чисто эмоционального катания, техника была абсолютно в порядке», – сказала Бестемьянова.