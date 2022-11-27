Наталья Бестемьянова: «Солидарна с судьями. Муравьевой не хватило чисто эмоционального катания, техника была в порядке»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России в Перми.
«Прекрасное соревнование, многие катались очень хорошо. Но, конечно, борьба Туктамышевой, абсолютно легендарной спортсменки, и так повзрослевшей Сони Муравьевой – нечто.
Я абсолютно солидарна с судьями, я и вчера с ними была согласна, это абсолютно закономерно, рада за Лизу, поздравляю ее, хотя Муравьева каталась прекрасно, но у Лизы в каждом движении была какая-то отпущенность.
Соне не хватило чисто эмоционального катания, техника была абсолютно в порядке», – сказала Бестемьянова.
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