Попова об инциденте с фанатом Трусовой: «Непонятно, почему после него не проверили лед – на улицах грязно, реагенты. Может быть, причиной ошибок Самоделкиной была та самая грязь?»

Хореограф Бетина Попова высказалась об инциденте с фанатом на этапе Гран-при России в Самаре.

После окончания произвольной программы Трусовой на лед вышел мужчина, он подарил фигуристке букет цветов. Следом за Трусовой выступала Софья Самоделкина.

«Я не могу вспомнить, чтобы фанаты выбегали на лед. Он так спокойно это сделал, все были шокированы. И не понимали, что делать. В каком уме это можно было представить?

Для меня непонятно, почему не провели проверку льда. Зима, грязно на улицах, песок, реагенты. А он туда прошелся, обратно, серьезно натоптал. Может быть, причиной ошибок была та самая грязь? Скорее всего.

Не знаю насчет заливки льда, но выйти посмотреть состояние льда можно было. Но к такой ситуации никто не был готов. Никто не знал, что делать, когда человек вывалился на лед.

Я за безопасность фигуристов. Слушайте, почитайте комментарии про Трусову, даже сегодня на канале. Сколько про нее написали что-то неприятное? У каждой фигуристки есть люди, которые ее не любят. Хорошо, что человек пошел с добрым посылом. А если бы пошел с плохим?

Сейчас в Перми очень много секьюрити, выбежать на лед точно не получится. Наши фигуристы в безопасности. Они особо не мешают. Нет такого, что в оцепление взяли каток, — сказала Попова.

Фанат фигурки на льду! Парень в капюшоне выбежал после проката Трусовой, чтобы... вручить букет💐