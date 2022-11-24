«Валиеву никогда не надо было заставлять. Она всегда открыта к новым образам – и классическим, и модерновым, и гротесковым». Хореограф Касумова о работе с фигуристкой

Хореограф Мария Касумова рассказала о работе с фигуристкой Камилой Валиевой и оценила ее произвольную программу, посвященную Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Вы долго работали с Камилой Валиевой, можете рассказать про нее на том этапе?

– Сразу могу отметить, что ее никогда не надо было заставлять. Никогда не надо было заставлять работать, что-то исправлять. Не надо было подгонять пинками. Было полное доверие тренеру как со стороны мамы, так и со стороны спортсменки.

Никакого негатива вообще не могу вспомнить. Она всегда была открыта к новым образам. И классические образы, и модерновые, и гротесковые – она шла на все.

– Скандал в Пекине всех заставил переживать за Камилу, а как вы, человек, который с ней лично знаком и работал, воспринимали это все?

– Переживала, это мягко скажем. Не спала, наверное, ночь и на работу на следующий день не пошла. Конечно, я верю, что это все не ее вина.

– Произвольная программа Камилы как раз поставлена на эти события, как вам она как хореографу, какие она вызвала у вас эмоции?

– Да, я была на прокатах, Камила, вроде первая выходила. Очень здорово, что она пережила этот момент, живет дальше в спорте. Другой человек мог бы сломаться и не выйти на лед совсем. У девочки сильный характер, она приняла эту ситуацию, не закрылась от всего мира, а продолжает выходить на лед и бороться.

Программа очень достойная, я не осталась равнодушной, у меня глаза были на мокром месте, когда я это смотрела, – сказала Касумова.

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