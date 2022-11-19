Жулин о ледовом шоу в Катаре с участием россиян: «Надо всеми силами показывать, что мы совершенно потрясающая страна, нас целиком и полностью оклеветали»

Тренер Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы выступят в ледовом шоу в Катаре во время чемпионата мира по футболу.

«Нужны ли сейчас выступления российских фигуристов в Катаре? Почему же не нужно!

Надо всеми силами пытаться налаживать отношения и показывать, что мы совершенно потрясающая страна, нас целиком и полностью оклеветали!

Выступят ли Синицина и Кацалапов? Мне неизвестно. Я бы очень этого хотел», — сказал Жулин.

Российские фигуристы выступят с шоу в Катаре во время ЧМ-2022 по футболу. Это шоу «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» («Матч ТВ»)