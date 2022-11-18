Международный союз конькобежцев выразил соболезнования в связи со смертью Александра Горшкова

Теги ISU Александр Горшков Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи со смертью Александра Горшкова

«С глубокой скорбью и сожалением Международный союз конькобежцев узнал о кончине президента Федерации фигурного катания России, почетного члена ISU Александра Георгиевича Горшкова, скончавшегося 17 ноября в возрасте 76 лет.

ISU отдает дань уважения господину Александру Горшкову, выражает свои самые искренние соболезнования Федерации фигурного катания на коньках России, его семье и друзьям и будет помнить его с любовью», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ISU.

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