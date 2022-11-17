Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Двоеглазова, Морозова, Куликова, Мазур, Садкова выступят с произвольными программами

18 ноября в Самаре на этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров девушки выступят с произвольными программами. После короткой лидирует .

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Девушки, КМС

Произвольная программа

Начало – 11.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Ульяна Третьякова

2. Анжелика Евтушенко

3. Алиса Семенова

4. Валерия Мельникова

5. Анастасия Машенцова

6. Василиса Абакумова

Вторая разминка

7. Олеся Козлова

8. София Ермолова

9. Анастасия Шигина

10. Дарья Садкова

11. Риана Кадырова

12. Милана Лебедева

Третья разминка

13.

14.

15. Мария Агаева

16. Елизавета Куликова

17. Виктория Морозова

18. Алиса Двоеглазова

Положение после короткой программы

1. Алиса Двоеглазова – 68,65

2. Виктория Морозова – 66,41

3. – 65,62

4. Мария Агаева – 65,56

5. Мария Мазур – 63,57

6. Надежда Понтелеенко – 63,28

7. Милана Лебедева – 61,69

8. Риана Кадырова – 60,82

9. – 58,24

10. Анастасия Шигина – 56,84

11. София Ермолова – 53,43

12. Олеся Козлова – 49,28

13. Василиса Абакумова – 49,23

14. Анастасия Машенцова – 46,72

15. Валерия Мельникова – 45,52

16. Алиса Семенова – 40,41

17. Анжелика Евтушенко – 37,59

18. Ульяна Третьякова – 34,05