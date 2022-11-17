Светлана Панова: «Чтобы исполнять четверной тулуп на серьезных стартах, Синицыной не хватает и физики, и работы в зале, а главное – внутренней уверенности»

Тренер Ксении Синицыной Светлана Панова рассказала, что мешает фигуристке исполнять четверной тулуп на соревнованиях.

– Четверной тулуп, над которым работает Синицына – мифический проект или реальный?

– На тренировках Ксюша этот прыжок делает, хотя и с легким недокрутом. Продолжать тренировать его, безусловно, нужно, и я совершенно не против того, чтобы пробовать четверной на тех стартах, которые не слишком для нас значимы.

А вот чтобы уверенно исполнять такой прыжок на серьезных соревнованиях, Ксюше пока не хватает и физики, и работы в зале, и того объема работы, который делается на полу, а главное – внутренней уверенности.

Пока она слишком зажимается, даже когда прыжок выполняется абсолютно правильно. Понятно, что все это решается, но отработать четверной, имея полтора-два часа льда в день, очень сложно, – сказал Панова.

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