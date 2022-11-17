Екатерина Боброва: «Мы видим бледную тень Коляды. У меня такое впечатление, что он потерял веру в себя»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва считает, что Михаил Коляда, возможно, потерял веру в себя.

«С одной стороны, мне обидно, что тем зрителям, которые искренне переживают за Мишу и все еще ждут его возвращения на олимп, никак не объясняется, почему происходит это с Мишей.

Можно сказать: «Да, ребят, сейчас не собрался, что-то помешало, возможно, морально. Я работаю с психологом, пока не получается». Возможно, травма, возможно, еще что-то, но у нас вообще нет никакой информации.

Мы просто видим бледную тень Миши. С другой стороны, нам не обязаны это говорить, но понимаешь, мы, зрители, сами додумываем что-то и уже расстраиваемся.

Кто-то думает, что травма, кто-то думает, что надо оставить Мишу в прошлом. Хочется, чтоб нам дали какую-то надежду. Скажите, что вы работаете, что есть причина и вы ее знаете», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

«Мы не знаем, что у них происходит, возможно, есть какая-то причина, о которой нам неизвестно. Но у меня такое впечатление, я не хочу в это верить, что он потерял веру в себя.

Он выходит на лед, надо откататься. Он начинает, падает, и дальше он катается… Это не тот уже Миша, который катался, и зал вставал», – отметила она.