Ягудин о высоких ценах на билеты Гран-при России: «Оказывается, существует сайт не от федерации. Билеты в реальности стоят, по-моему, от 700 рублей»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о низкой посещаемости на этапах Гран-при России.

«Да, конечно, я читаю в СМИ по поводу заполняемости стадионов и так далее, но, например, когда мне захотелось посмотреть в интернете, на какой арене будет проходить второй московский этап, мне выпала такая информация, что билеты стоят минимум 5 тысяч рублей.

Я подошел к Александру Когану (гендиректору Федерации фигурного катания России – Sports.ru), говорю: «Слушай, а почему?» Оказывается, что давно существует определенный сайт – не от федерации.

Билеты в реальности стоят, по-моему, от 700 рублей. Но есть такие спекулянты, и поэтому, наверное, у людей мнение, что наша федерация такие ценники ломит, и поэтому они не ходят.

По поводу того, что людей не было на сочинском этапе… Мы понимаем, что в Сочи люди не фигурным катанием живут, а все-таки приезжают отдохнуть. Сочи – отдельная тема, но в Казани…

Вы знаете, мне даже понравилось, что такой маленький стадион на 3-4 тысячи людей – так атмосферненько получается: все вместе, все рядом. Но опять же, главное, что эти турниры есть, и причем хорошо подкреплены финансами за призовые места.

Все равно стимул продолжать работать, выигрывать и зарабатывать, плюс еще добавляется соревновательная практика», – отметил Ягудин.

Почему турнир фигуристов не собрал 3-тысячник, а на шоу Плющенко в этот же день – 12 тысяч? Знаем ответ – побывали и там, и там

Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах