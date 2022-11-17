Илья Авербух: «Мы всегда будем благодарны Горшкову и Пахомовой за то, что танцы благодаря их успеху стали олимпийским видом»

Хореограф Илья Авербух заявил, что Александр Горшков внес большой вклад в развитие фигурного катания.

Сегодня Горшков, возглавлявший Федерацию фигурного катания России (ФФКР), скончался на 77-м году жизни.

«Это очень грустная и трагическая новость. Буквально несколько дней назад я видел его на этапе Гран-при на «ЦСКА-Арене», мы с ним поговорили, он очень хорошо выглядел.

Понимать, что прошло несколько дней, и человека не стало, очень тяжело. Я хорошо его знал и благодаря его первой супруге Людмиле Пахомовой вообще попал в танцы. Это большая потеря для всех нас, для всех, кто любит фигурное катание. Ушел один из его столпов.

Мы всегда будем помнить пару Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, будем благодарны им за то, что спортивные танцы благодаря их успеху стали олимпийским видом.

И хочется отметить, что последние годы он сфокусировал себя на работе функционера, он возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России, и очень успешно возглавлял.

При всем том, что это интеллигентный, тактичный, даже мягкий человек, он очень верно отстаивал интересы наших спортсменов, при нем наша сборная добилась очень высоких результатов, это его большой вклад, как и вклад в мировое фигурное катание», – сказал Авербух.

Горшков и Пахомова – олимпийские чемпионы Инсбрука-1976 в танцах на льду.

Умер президент Федерации фигурного катания России и олимпийский чемпион Игр-1976 Александр Горшков