Поздняков о смерти Горшкова: «Невосполнимая потеря для российского спорта. Выражаю искренние соболезнования родным, близким, коллегам и подопечным»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил соболезнования в связи со смертью главы Федерации фигурного катания Росси (ФФКР) Александра Горшкова.

«Глубоко потрясен новостью об уходе президента ФФКР и Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Александра Горшкова. Буквально позавчера виделись с ним и, как всегда, обсуждали текущие вопросы и перспективы российского олимпийского движения и федерации фигурного катания.

Конечно, невосполнимая потеря для российского спорта. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и подопечным Александра Георгиевича», – написал Поздняков в телеграм-канале.

Умер президент Федерации фигурного катания России и олимпийский чемпион Игр-1976 Александр Горшков