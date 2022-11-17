Нина Мозер: «Горшков запомнился очень добрым, милым человеком. Он переживал за любой шаг, действие, за любого человека и спортсмена»

Теги происшествия ФФКР Александр Горшков Нина Мозер Федерация фигурного катания Москвы Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер отреагировала на новость о смерти Александра Горшкова.

«Александр Георгиевич мне запомнился очень добрым, милым человеком. Он переживал за любой шаг, действие, за любого человека и спортсмена. Очень милый человек», – рассказала Мозер.

Горшков – олимпийский чемпион 1976 года в танцах на льду. С 2010-го он возглавлял Федерацию фигурного катания России.

Умер президент Федерации фигурного катания России и олимпийский чемпион Игр-1976 Александр Горшков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные