Щербакова о том, будет ли она выступать на турнирах в этом сезоне: «Возвращаю форму, а дальше посмотрим»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова ответила на вопрос, будет ли выступать на турнирах в текущем сезоне.

Щербакова выступит с показательным номером на Кубке московского спорта. 

– Увидим ли вас в сезоне?

– Если говорить касательно сегодняшнего выступления, я не настолько заранее о нем узнала. Сегодня очень нервничаю, непривычно.

Если говорить в принципе о восстановлении, я стараюсь делать максимум на сегодняшний момент. Это можно назвать лечебной физкультурой. Я возвращаю форму, а дальше посмотрим.

Да, я смотрю соревнования. Слежу за этапами Гран‑при России, за многих переживаю очень сильно. Но, конечно, это не сравнится с личными соревнованиями, — сказала Щербакова на пресс-конференции. 

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