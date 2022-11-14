Анна Щербакова: «Кубок московского спорта – идеальная площадка для развития будущих олимпийских чемпионов»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась мнением о Кубке московского спорта.

Первый этап юношеских соревнований стартует 14 ноября. Щербакова выступит на открытии турнира с показательным номером.

«Кубок московского спорта – идеальная площадка для развития будущих олимпийских чемпионов. Юные фигуристы могут прочувствовать дух масштабных и длительных соревнований, а также получить опыт выступлений на большом льду, что крайне важно для их подготовки.

Я желаю удачи каждому участнику, буду активно болеть за воспитанников своей родной фигурной школы. Приглашаю каждого прийти и подбодрить будущих чемпионов», – сказала Щербакова.