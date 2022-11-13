Евгений Плющенко: «Сегодня установил новый рекорд – 21 раз подряд исполнил бедуинский прыжок. В мире никто не делает даже 18»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о том, что установил новый рекорд на шоу «35 лет на льду» в Москве.

«Я в 40 лет чувствую себя великолепно, сегодня установил новый для себя рекорд – 21 раз подряд исполнил элемент, который называется бедуинский прыжок. В мире никто не делает даже 18», – сказал Плющенко.

Во время исполнения бедуинского прыжка плечи фигуриста в полете остаются параллельными льду, ноги делают круговой мах.